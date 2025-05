Modern kiadásban jön a Warhammer 40,000: Dawn of War

A Relic Entertainment a klasszikus valós idejű stratégiai játékát, a Warhammer 40K: Dawn of Wart modernizálja és a tervek szerint még idén jön a Definitive Edition, emellett a Space Marine 1 újrakiadás is készül.

A Dawn of War eredetileg 2004-ben jelent meg és a kampányon kívül mindenféle tevékenységgel elüthettük az időt. Közbenaz alapjátékon kívül elhozza a Winter Assault, Dark Crusade és Soulstorm bővítményt.Ezek a Relic szerint négy klasszikus Dawn of War-kampányt, kilenc hadsereget és több mint 200 pályát jelentenek majd, amikor idén megjelenik PC-re. Természetesen 4K-val, felskálázott textúrákkal, továbbfejlesztett harctéri kamerával, optimalizált HUD és képernyő elrendezéssel találkozhatunk a szélesvásznú megjelenítéshez.Továbbá javítják a globális megvilágítást, az egységek tükröződését és az árnyékokat és ha ez nem lenne elég, bejelentették, hogy az eredeti Space Marine is visszatér egy továbbfejlesztett Master Crafted Edition formájában.

