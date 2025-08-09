MMORPG élményt kínál, de egyjátékos környezetben a Don't Lose Aggro

Nehéz időt szakítanod az egész estét kitöltő raidekre? El kell altatnod a gyerekeket? A tapasztalatlan játékosok tönkreteszik az egész kalandot? Akkor talán tetszeni fog a Don't Lose Aggro, egy egyjátékos roguelike, amely MMORPG élményt kínál online elemek nélkül.
 

Mint minden jó MMORPG-ben, a Don't Lose Aggroban is fejleszthetjük a képességeinket, elindulva az egyik alosztály felé, így lehet gyógyítóként játszani, nagy sebzésű karaktert választani, vagy egy védelmező tankot.

A fejlesztő Oren Koren szerint egy MMO-szerű élményt akartak létrehozni a céhek drámáitól és a nagy időbefektetéstől mentesen. Végeredményben a Don't Lose Aggro mechanikája számos klasszikusból merít ihletet és nosztalgikus érzést hozna a régi MMORPG-k iránt.

Három biommal és különböző raid bossokkal találkozhatunk és már ingyen kipróbálhatjuk, hiszen a Steamen már él a demó, a teljes megjelenés pedig hamarosan itt lesz.

petrovicsz

45 perce

Az igen meglepett smiley ez nagyon érdekes koncepció.

