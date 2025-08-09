MMORPG élményt kínál, de egyjátékos környezetben a Don't Lose Aggro

Mint minden jó MMORPG-ben, a Don't Lose Aggroban is fejleszthetjük a képességeinket, elindulva az egyik alosztály felé, így lehet gyógyítóként játszani, nagy sebzésű karaktert választani, vagy egy védelmező tankot.
A fejlesztő Oren Koren szerint egy MMO-szerű élményt akartak létrehozni a céhek drámáitól és a nagy időbefektetéstől mentesen. Végeredményben a Don't Lose Aggro mechanikája számos klasszikusból merít ihletet és nosztalgikus érzést hozna a régi MMORPG-k iránt.
Három biommal és különböző raid bossokkal találkozhatunk és már ingyen kipróbálhatjuk, hiszen a Steamen már él a demó, a teljes megjelenés pedig hamarosan itt lesz.