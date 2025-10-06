Mindenki számára hozzáférhető lett a Black Ops 7 bétája

A Treyarch a hétvégén folyamatosan frissítette a béta verziót, új módokkal és néhány fegyver visszatérésével, a játékosok visszajelzései alapján. Az egyik ilyen változás két új "playlist" bevezetése, a klasszikus Moshpit, amely különböző játékmódokat váltogat és az Open Moshpit.Utóbbibban a készségek figyelembevétele jelentősen csökken - magyarázza a Treyarch a Call of Duty weboldalán, vagyis ez a jelenlegi többjátékos mérkőzés-összeállítási rendszerhez képest nagyobb készségbeli különbségekkel rendelkező felhasználókat párosít össze egymással és egymás ellen.A bétához nagyon egyszerűen lehet csatlakozni: megkeressük a lövöldét a Steamen, a PlayStation Storeban, vagy az Xbox Storeban,