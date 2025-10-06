Mindenki számára hozzáférhető lett a Black Ops 7 bétája

2025. október 06.
Botyi
Botyi
Múlt héten a Call of Duty: Black Ops 7 bétája korai hozzáféréssel elérhetővé vált azoknak, akik előrendelték, Game Pass tagok, vagy rendelkeztek béta kulccsal, most azonban már bárki beszállhat.
 

A Treyarch a hétvégén folyamatosan frissítette a béta verziót, új módokkal és néhány fegyver visszatérésével, a játékosok visszajelzései alapján. Az egyik ilyen változás két új "playlist" bevezetése, a klasszikus Moshpit, amely különböző játékmódokat váltogat és az Open Moshpit.

Utóbbibban a készségek figyelembevétele jelentősen csökken - magyarázza a Treyarch a Call of Duty weboldalán, vagyis ez a jelenlegi többjátékos mérkőzés-összeállítási rendszerhez képest nagyobb készségbeli különbségekkel rendelkező felhasználókat párosít össze egymással és egymás ellen.

A bétához nagyon egyszerűen lehet csatlakozni: megkeressük a lövöldét a Steamen, a PlayStation Storeban, vagy az Xbox Storeban, letöltjük és már játszhatunk is.
1 hozzászólás

petrovicsz

42 perce

Kutyát se, csalókkal telivert fosch.

válasz erre
