Megjött az utolsó kedvcsináló a SHINOBI: Art of Vengeancehoz

Az ikonikus Shinobi franchise egy teljesen új 2D-s akció-platformerrel tér vissza, amelynek egyedi, kézzel rajzolt megjelenését a Streets of Rage 4-et jegyző csapat alkotta meg. A sztori szerint miután jól ismert hősünk, Joe Musashi rátaláltál a porig égett falura és a kővé változott klánra, bosszúhadjáratra indul.
A SHINOBI: Art of Vengeance megjelenéséig már csak két nap van hátra és PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, Switch-re és PC-re érkezik. Mi a Game Channelen már teszteltük és 8-as osztályzatot kapott, kiemelve a pörgős, élvezetes harcokat, amelyek azért néha indokolatlanul nehezek tudnak lenni.
A SEGA elárulta azt is, hogy a Digital Deluxe Edition tulajdonosai, illetve azok, akik szeptember 7-ig előrendelik a Limited Run Games fizikai gyűjtői kiadását, hozzáférést kapnak a SEGA Villains Stage DLC-hez, amely várhatóan 2026 elején jelenik meg.