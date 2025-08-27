Megjött az utolsó kedvcsináló a SHINOBI: Art of Vengeancehoz

switch
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. augusztus 27.
21419
Botyi profilja, adatai
Botyi
A SEGA és a Lizardcube közzétette az utolsó előzetest a SHINOBI: Art of Vengeancehoz, amely nagyjából másfél percnyi gameplayt tartalmaz és bemutatja, mire számíthatunk, amikor augusztus 29-én megjelenik.
 

Az ikonikus Shinobi franchise egy teljesen új 2D-s akció-platformerrel tér vissza, amelynek egyedi, kézzel rajzolt megjelenését a Streets of Rage 4-et jegyző csapat alkotta meg. A sztori szerint miután jól ismert hősünk, Joe Musashi rátaláltál a porig égett falura és a kővé változott klánra, bosszúhadjáratra indul.

A SHINOBI: Art of Vengeance megjelenéséig már csak két nap van hátra és PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, Switch-re és PC-re érkezik. Mi a Game Channelen már teszteltük és 8-as osztályzatot kapott, kiemelve a pörgős, élvezetes harcokat, amelyek azért néha indokolatlanul nehezek tudnak lenni.

A SEGA elárulta azt is, hogy a Digital Deluxe Edition tulajdonosai, illetve azok, akik szeptember 7-ig előrendelik a Limited Run Games fizikai gyűjtői kiadását, hozzáférést kapnak a SEGA Villains Stage DLC-hez, amely várhatóan 2026 elején jelenik meg.

Nézd nagyban ezt a videót!



SHINOBI: Art of Vengeancehoz, amely nagyjából másfél percnyi gameplayt tartalmaz és bemutatja, mire számíthatunk, amikor augusztus 29-én megjelenik.'>
nincs még hozzászólás

SHINOBI: Art of Vengeance
12.790 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

SHINOBI: Art of Vengeance

SHINOBI: Art of Vengeance

A Universal Pictures és a Sega összefogott egy Shinobi film miatt

A Universal Pictures és a Sega összefogott egy Shinobi film miatt

Ingyen lecsaphatsz most a Naruto to Boruto: Shinobi Striker-re

Ingyen lecsaphatsz most a Naruto to Boruto: Shinobi Striker-re

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686426 10

VS
Egér + bill
Kontroller
DNS profiljamarco profilja