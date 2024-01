Megismerhetjük a helyszínt az Alone in the Dark új előzetésében

A tavaly októberről idén márciusra csúszott felújított Alone in the Dark egy új kedvcsinálót tett közzé, amelyben megismerhetjük helyszínünket, az rejtélyes kúriát, ahol baljóslatú dolog leselkedik majd ránk.

A Derceto Manort március 20-tól fedezhetjük fel az Alone in the Dark újragondolásában, a történet az 1920-as években játszódik amerikai déli részén éskínál. A kísérteties épületben minden nyikorgó padlódeszka a múlt suttogását visszhangozza és valami követ bennünket a félhomályos folyosókon.Az átdolgozott Alone in the Darkot a svéd Pieces Interactive fejleszti, a Digital Deluxe Editionre pedig már elindultak az előrendelések. Ez az alapjátékon túl tartalmazza a Derceto 1992 jelmez csomagot, Vintage Horror szűrőt és Rendezői kommentár módot.

