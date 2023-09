Megerősítették, már készül PC-re a Final Fantasy XVI és a DLC-k

Nehéz elhinni, hogy már két hónap telt el a Final Fantasy XVI megjelenése óta, a cím producere, Naoki Yoshida egy mai videóban megerősítette, hogy a most megjelent ingyenes tartalomfrissítés mellett két fizetős DLC-bővítményt és egy PC-s kiadást is kap a játék.

Yoshi-P elmondta, egy ingyenes tartalmi frissítést adtak ki a játékhoz, amely néhány új ruhát és a fegyverek skinekkel való testreszabásának lehetőségét tartalmazza. Beszélt arról is, a csapat két fizetős DLC fejlesztésébe kezdett, amit a rajongók a játék megjelenése óta kérnek, ezekhez nem jelentett be megjelenési dátumot.Yoshida azt is közölte, hogy a játék PC-s verziójának fejlesztése is elkezdődött és hogy erről, valamint a fizetős DLC-ről. A PC-s verzióra sem adtak meg megjelenést, de valószínűnek tűnik, hogy előbb fog megjelenni, mint bármelyik fizetős DLC csomag.