Megérkezett az Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants DLC

Még több kaland érkezett kedvenc régész professzorunkhoz: az Indiana Jones and the Great Circle DLC-je, az Order of Giants hivatalosan is megjelent és egy ingyenes frissítéssel is kiegészül az alapjáték.

A bővítménnyel, miközben megpróbálunk kijátszani egy veszélyes szektát és megfejteni a császárok által készített bonyolult rejtvényeket, hogy felfedjük a Nephilim óriások sötét örökségét.Az Order of Giants az alapjáték prémium kiadásának része, de persze önállóan is megvásárolható és a beszámolók szerint 6-8 órányi játékot biztosít. Továbbá a Bethesda egy frissítést is kiadott az alapjátékhoz, amely számos új funkciót és javítást tartalmaz, többek között egy új "nagyon könnyű" nehézségi szintet azok számára, akiket kevésbé érdekel a bunyó.Egy további hasznos újítás, hogy a gyors leltárhoz hozzáadtak információkat, hogy tudjuk, melyik ruhánk és álcánk biztonságos az adott területen.