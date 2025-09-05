Megérkezett az Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants DLC

2025. szeptember 05.
Még több kaland érkezett kedvenc régész professzorunkhoz: az Indiana Jones and the Great Circle DLC-je, az Order of Giants hivatalosan is megjelent és egy ingyenes frissítéssel is kiegészül az alapjáték.
 

A bővítménnyel Róma ősi utcát fedezhetjük fel, miközben megpróbálunk kijátszani egy veszélyes szektát és megfejteni a császárok által készített bonyolult rejtvényeket, hogy felfedjük a Nephilim óriások sötét örökségét.

Az Order of Giants az alapjáték prémium kiadásának része, de persze önállóan is megvásárolható és a beszámolók szerint 6-8 órányi játékot biztosít. Továbbá a Bethesda egy frissítést is kiadott az alapjátékhoz, amely számos új funkciót és javítást tartalmaz, többek között egy új "nagyon könnyű" nehézségi szintet azok számára, akiket kevésbé érdekel a bunyó.

Egy további hasznos újítás, hogy a gyors leltárhoz hozzáadtak információkat, hogy tudjuk, melyik ruhánk és álcánk biztonságos az adott területen.

Indiana Jones and the Great Circle
