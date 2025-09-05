Megérkezett az első gameplay a Football Manager 26 új mérkőzésmotorjáról

Két évvel ezelőtt jelentették be, hogy a Football Manager sorozat átáll a Unity motorra, ez végül akkora feladat volt, hogy az FM25-öt törölték , így jutottunk el az FM26-ig és végre láthatjuk az első igazi játékmenetet.

Egyelőre csak egy rövid ízelítőt kaptunk, egy 1:12-es trailert, amely az új, Unity-ben először kifejlesztett mérkőzésmotor felvételeire összpontosít. Viszont a vizuális fejlődés megkérdőjelezhetetlen, a stadionok és a közönség jelentősen javultak, kicsit olyanok, mint egy 2000-es évek közepi FIFA-játékban.Aki nem ismeri az FM-sorozatot, az talán sértésnek is veheti, de olybá tűnik, hogy azkülönbség. A rövid trailer azt is ígéri, hogy a játék mélyebb élményt, gazdagabb hangulatot, rugalmas futballt és tiszta drámát nyújt majd.Megerősítették azt is, hogy PC-re és Mac-re biztosan várhatjuk, de a megjelenési dátuma még nem ismert, vélhetően 2025 végén fog jönni.

