Megérkezett az első gameplay a Football Manager 26 új mérkőzésmotorjáról

mac
pc
2025. szeptember 05.
27511
Botyi profilja, adatai
Botyi
Két évvel ezelőtt jelentették be, hogy a Football Manager sorozat átáll a Unity motorra, ez végül akkora feladat volt, hogy az FM25-öt törölték, így jutottunk el az FM26-ig és végre láthatjuk az első igazi játékmenetet.
 

Egyelőre csak egy rövid ízelítőt kaptunk, egy 1:12-es trailert, amely az új, Unity-ben először kifejlesztett mérkőzésmotor felvételeire összpontosít. Viszont a vizuális fejlődés megkérdőjelezhetetlen, a stadionok és a közönség jelentősen javultak, kicsit olyanok, mint egy 2000-es évek közepi FIFA-játékban.

Aki nem ismeri az FM-sorozatot, az talán sértésnek is veheti, de olybá tűnik, hogy az új játék és a korábbi részek között óriási lesz a grafikai különbség. A rövid trailer azt is ígéri, hogy a játék mélyebb élményt, gazdagabb hangulatot, rugalmas futballt és tiszta drámát nyújt majd.

Megerősítették azt is, hogy PC-re és Mac-re biztosan várhatjuk, de a megjelenési dátuma még nem ismert, vélhetően 2025 végén fog jönni.

Nézd nagyban ezt a videót!



törölték, így jutottunk el az FM26-ig és végre láthatjuk az első igazi játékmenetet.'>
1 hozzászólás

fighterlaci

55 perce

Nem sokat fejlődnek ezek a játékok amúgy. röhögő smiley

válasz erre
Football Manager 26
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Leleplezték a Football Manager 26-ot

Leleplezték a Football Manager 26-ot

Törölték a Football Manager 25 fejlesztését

Törölték a Football Manager 25 fejlesztését

Jövő márciusra tolták a Football Manager 25 megjelenését

Jövő márciusra tolták a Football Manager 25 megjelenését

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687001 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja