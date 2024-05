Megérkezett a Total War: Warhammer III Thrones of Decay DLC-je

A Sega és a Creative Assembly közös címének DLC pakkja megjelent, amellyel új tartalmak érkeznek a Birodalom, a Nurglek és a Törpék számára legendás lordok, harci egységek, kampányfunkciók és ingyenes anyagok formájában.

A DLC (a Game Channel tesztje itt ) három új legendás lorddal bővíti az alapjátékot: Elspeth Von Draken a Birodalomnak, Malakai Makaisson a törpöknek és Tamurkhan the Maggot Lord a Nurgleknak segít. Rajtuk kívül egy maroknyi új lorddal, hőssel és csapattal találkozhatunk, ezek mindegyike használható mind az Immortal Empires, mind a Realms of Chaos kampányban., ami a javítások mellett jelentős ingyenes tartalmakat is rejt, köztük Epidemius legendary lordot, egy ingyenesen elérhető hőst a Gold Wizard személyében. Ezeken kívül egy Nemesis Crown formájában megjelenő frissítést a Birodalom, a Törpék és a Nurglek sztori módjához.

