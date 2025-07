Aki még sosem játszott a Stronghold Crusaderrel, vagy szeretné újra átélni, az készülhet, ugyanis több mint 20 évvel az eredeti megjelenés után egy új, definitive kiadás van a küszöbön és a Firefly-nak hatalmas tervei vannak a megjelenés után is.

Az eredeti Stronghold veterán fejlesztőinek közreműködésével, 23 évvel később itt lesz július 15-én a Stronghold Crusader: Definitive Edition , amely átdolgozta a játék látványvilágát, miközben megőrizte az élő középkori világot.Emellett nyolc új játszható egységet kapunk, négy új lorddal szállhatunk szembe és két extra történelmi kampányba is belemerülhetünk. Aterveznek, ősszel és télen is várhatjuk, ezekkel párhuzamosan két fizetős DLC is megjelenik.

