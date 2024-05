Még májusban megjelenik az XDefiant, a Ubisoft ingyenes FPS-játéka

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír a Ubisoft háza tájáról, hogy a Call of Duty-nak és más egyéb modern FPS-játéknak konkurenciát állító XDefiant megjelenése közelebb van, mint azt korábban gondoltuk volna.

A játék ugyanis több tesztidőszak után, méghozzá 14 pályával, 5 játékmóddal, 24 fegyverrel és 5 választható frakcióval, ami természetesen csak a kezdet lesz, a későbbiekben rengeteg tartalommal bővül majd a kínálat.A Ubisoft már most ígéretet tett egy halom extra szezonra, amelyek részeként fegyverekkel, pályákkal, extra szintekkel, játékmódokkal és frakciókkal is bővül majd a kínálat, így ha elég ügyesen megcsinálták a játékot, még bármi is lehet az XDefiant -ból.