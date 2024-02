Még az idén megkapja a PC-támogatást a PS VR2

Bár a Sony korábban elzárkózott tőle, azonban a japánok most mégis bejelentették, hogy terveik szerint 2024-ben tető alá hozzák a PS VR2 sokak által régóta várt PC-s támogatását, hogy számítógépen is élvezhessük a headset élményét.

A hír teljesen hivatalos, Gillen McAllister, a Sony egyik kommunikációs menedzsere jelentette be a PS Blogon, külön kiemelve, hogy már, hogy legalább meghatározott címek támogassák az általuk fejlesztett eszközt.Ennek a hatása nyilván csak a következő években mutatkozik majd meg, amikor maguk a fejlesztők is célzottan készítenek PC-s tartalmakat PS VR2-re, de így is nagyszerű hír, hogy legalább a Sony nem hagyja annyiban a dolgot.Ha nem olvastad még PlayStation VR 2 tesztünket, itt pótolhatod