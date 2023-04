Még a PS2 egyik rekordját is sikerült megdöntenie a PS5-nek

Bár nem hivatalos információ, több forrás is azt állítja, hogy úgy veszik az emberek a PS5-öt, mintha nem lenne holnap, és dacára a PS VR 2 kritikán aluli rajtjának, a Bloomberg szerint a konzol maga elképesztő eredményeket produkál.

Olyannyira, hogy Mat Piscatella, az NPD Group egykori elemzője szerint az USA területén, vagyis még a PS2 korábbi rekordját is megdöntötte, ami nem kis szó.Hogy mindezt mekkora számokkal érte el a Sony, az nem derült ki, ellenben az hivatalos, hogy a japán masina már több mint 32 millió eladott példánynál tart, amivel több történelmi masinát is maga mögé utasított már most, ha a teljes életciklust érintő eladásokról beszélünk.