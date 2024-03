Március 28-án mindenki arcára mosolyt csal Joker

Nem kell sokat várnia azoknak, akik irányításuk alá szeretnék venni kedvenc nevetőmesterüket, Jokert, hiszen március 28-án kezünkbe hullik a Suicide Squad: Kill the Justice League legújabb frissítése, amely teljesen ingyenesen elérhető lesz a játék tulajdonosai számára.

Igaznak bizonyultak a pletykák , valóban Joker teszi tiszteletét először DLC formájában a játékban, de az újítások között természetesen nem csak ő jut szerephez, hiszen ezen felül kapunk majd egy folytatásként működő történeti szálat, friss és ropogós bejárható területeket és természetesen egy szezonális Battle Pass-t is, amelyért azonban már a pénztárcánkba kell nyúlni.Kedvenc cirkuszi és egyben utcai mókamesterünk egyébként egy nagyon gyors és agresszív karakterként teszi tiszteletét a játékon belül., amivel nem csak jól megpofozhatjuk ellenfeleinket, de a futás néha hasznos közmondás jegyében a levegőbe is szállhatunk. Ilyenkor pedig azt kell kiabálnunk, hogy: "Volt, nincs!".Ha esetleg szeretnétek megkönnyíteni addig a várakozást, érdemes elolvasnotok a tesztünket, amelyet itt találhattok. Továbbá pár hónapja a Gyilkos Osztag játék fejlesztői videós formában is bemutattak pár jelenetet a hamarosan megjelenő bohócról.

