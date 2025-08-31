Már több mint 1 millió csaló repült az Overwatch 2-ből

Az Overwatch 2 -ben több mint 23 ezer intézkedést hoztak a csalók ellen, miután bevezették az új rendszert, amely felismeri és kiszűri azokat a játékosokat, akik egérrel és billentyűzettel játszanak konzol lobbikban (ez az úgynevezett ximming).

A Blizzard egy új blogbejegyzésben kifejtette, hogy a nem jóváhagyott perifériákkal történő, a meghatározott korlátozások megkerülése csalásnak minősül és az adott fiók ellen intézkedéseket hoztak. Bár a "végrehajtott" kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy mind a 23 ezer fiókot azonnal letiltották, de a Blizzard szerint ezzel a letiltott fiókok száma összesen meghaladja az 1 millió játékost.A Blizzard elismerte, hogy új megoldásokhoz kellett alkalmazkodniuk, de most már készen állnak arra, hogy agresszívabb lépéseket tegyenek azok ellen, akik megpróbálják megkerülni a konzoljátékosaik versenyszabályait.Végül ez lett a 18. szezonban bevezetettazokat a játékosokat, akik nem engedélyezett perifériákat használnak. Az egymillió letiltásban benne vannak azok, akik aimbotokat, wallhackeket és egyéb csalóprogramokat használtak, valamint azok is, akik ismert csalókkal álltak össze.