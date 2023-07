Már tavaly kiszivárogtak Mortal Kombat 1 részletek, csak senki nem vette komolyan

Mortal Kombat 1 -nek a cselekmény és a játékmenet részletei valójában tavaly kiszivárogtak több "ismeretlen" fiókból, ebből annak idején mi is megírtunk néhányat, akkoriban azonban szinte senki sem vette komolyan az információt.





Viszont most, hogy a hivatalos részletek lassan kiderülnek, beláthatjuk, hogy végig igazak voltak az állítások: egy kiszivárogtató már állítólag, az azóta már törölt poszt a következő leírással kezdődött: "Boldog új évet r/mortalkombatleaks. Hozok nektek egy rejtvényt az MK12 dolgaihoz. Oldjátok meg az összeset és még többet szivárogtatok ki." Összesen kilenc rejtvényt posztolt és később elárulta a helyes válaszokat, amelyek láthatunk egy Reddit-felhasználó mentésének köszönhetően.Ezek közül több is megerősítést nyert, például az új Kameo harcos rendszer, amely a NetherRealm szerint "egyedülálló partner karakterek listáját hozza a játékba". A szóban forgó kiszivárogtató eltűnt és a poszttal együtt törölte a fiókját is, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem lesz több bennfentes információ. Szerencsére a Mortal Kombat 1 megjelenéséig már csak a nyári hónapokat kell kivárni és a szeptemberből két és fél hetet.