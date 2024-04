Májusban jön a World of Warcraft: Cataclysm Classic

A Blizzard bejelentette, hogy lassan teljesen elkészülnek a World of Warcraft: Cataclysm Classic munkálataival, így nemsokára ezt a nagyszerű kiegészítőt is lehetőségük nyílik a rajongóknak a klasszikus formában élvezni.

Az Azeroth földjére komplett világkatasztrófát szabadító bővítmény, amit április 30-án egy előzetes patch követ majd, de a készítők már az extra tartalmakról is pontosan tudják, hogy mikor készítik el őket, hiszen a későbbiekben is várhatók új raidek, dungeonok, zónák és egyebek.Júliusban például már itt lesz nálunk a Rise of the Zandalari, amit októberben a Rage of the Firelands követ majd, de a Blizzard megígérte, hogy legkésőbb jövő januárig a Hour of Twilight bővítményt is elhozza közénk. Ez a terv!