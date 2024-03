Májusban érkezik PC-re a Venture to the Vile című metroidvania

A fejlesztő Aniplex bejelentette, hogy a konzolos megjelenés előtt, már május 7-én megjelenik PC-re a Venture to the Vile , amely ízig-vérig metroidvania élménnyel kecsegtet, így a stílus kedvelőinek kötelező darab lesz az alkotás beszerzése.

Az AAA játékokon is dolgozó készítők - akik többek között olyan projekteken munkálkodtak mint a Bioshock, Assassin's Creed és GTA szériák - úgy saját stúdió alapítására adták a fejüket, Így született meg anno a Cut to Bits, amely brigádnak az első "gyermeke" a hamarosan érkező Venture to the Vile címen fut.A történet szerint Rainybrook furcsa városkáját egy Vile nevezetű misztikus entitás vette uralma alá,. A játék hivatalos weboldalán a Playstation 4 és Playstation 5 is fel van tűntetve mint megjelenési platform, de ezen konzolokra vonatkozóan egyelőre nem kaptunk pontosan megjelenési dátumot - annyi bizonyos, hogy 2024 folyamán van tervben a kiadás.Egy nagyon hangulatos videós előzetes is megjelent a pár hét múlva érkező "gameszkóról", amint lentebb tekinthettek meg.

Nézd nagyban ezt a videót!