Magyar operátor is lesz a Call of Duty: Modern Warfare II-ben

A soron következő COD epizód, a Call of Duty: Modern Warfare 2 bétája egy nem várt meglepetéssel szolgált a tesztelők számára, egy érdekességre bukkantak a lövöldözős játék kipróbálása során a szemfüles játékosok.





A Call of Duty: NEXT 2022 eseményt követően, amin bemutatkozott a Modern Warfare 2 multiplayer módja , a Warzone 2.0 és a Warzone Mobile , el is rajtolt a Modern Warfare 2 bétája. Első körben a playstationös előrendelők tehettek egy próbakört a játékkal,A karakter a Fender névre hallgat, a John Price csapatával (SpecGru) szembenálló Kortac frakció tagja a Kortac 1 nevű operátorral együtt. Jó hír, hogy október 28-án már elérhető lesz a játék multiplayer módjában az operátor, mindenki tehet majd vele egy próbát.A Call of Duty: Modern Warfare 2 bétája továbbra is dübörög, szeptember 18. és 20. között a PS4 és PS5 játékosok ismerkedhetnek az újdonságokkal, az új játékmódokkal, a fegyverekkel és az operátorokkal. Szeptember 22. és 23. között az Xboxos és PC-s előrendelők, illetve 24. és 26. között minden PC-s és xboxos játékos számára elérhető lesz a béta.

