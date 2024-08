Az SNK egy friss kedvcsinálót adott ki a Fatal Fury: City of the Wolves -hoz, aminek részeként egy újabb karaktert nyílt lehetőségünk megismerni közelebbről, aki név szerint Tizoc lett, aki évekkel ezelőtt visszavonult a bunyótól.

Az igazság élő szimbóluma azonban most diadalittasan tért vissza a ringbe, hiszen amint meghallotta a gyereksírást, hogy szükség van az igazság öklére, a madárfejű izompacsirta újra felvette jelmezét és az alábbi felvétel alapján sokkal dühösebben vetette bele magát az ütközetekbe, mint eddig bármikor.A Jalen K. Cassell által szinkronizált karakter a Fatal Fury: City of the Wolves kezdő ligájában kap helyet, miközben a játék 2025 elején érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!