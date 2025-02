Ma megjelenik az Avowed, elérhető lesz Game Passen is

Az év egyik legnagyobb új játéka, az Avowed már szinte itt van: a korai hozzáférés már folyamatban van néhány napja, a megjelenés globálisan, mindenki számára és az Xbox Game Pass szolgáltatáson pedig a mai napon esedékes.

Aki az Avowed Premium Editiont (akár digitálisan, akár fizikailag) megvásárolta, az 2025. február 13. óta játszhat a játékkal, mindenki más pedig ma szállhat be. Az Avowed megjelenési idejeés az Xbox Game Pass Ultimate előfizetői is ekkor kezdhetnek neki.Mivel az Obsidian Entertainment a Microsoft leányvállalata, az Avowed Xbox konzol exkluzív, de idővel PlayStation 5-re is megjelenhet, ahogyan azt láttuk tavaly , illetve várható még a jövőben is több cím. Tesztünkben tartalmas világként jellemeztük érdekes sztorival, azonban lehetnek technikai problémák és összezavaró harc, de összességében 8,8-ra értékeltük.

Nézd nagyban ezt a videót!