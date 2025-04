Leleplezték és meg is jelent a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

A Bethesda pontot tett az évek óta tartó pletykák és spekulációk végére, ugyanis a leleplezéssel együtt ki is adta a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et, amely PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re érkezett meg és a Game Passen is elérhető.

). A bemutató során a Bethesda nagyszabású túrát tartott nekünk a remastereddel kapcsolatban, amely a Skyrim által inspiráltlátványvilágot és frissített szájra illesztett szinkronizálást hozott el.A zárnyitás is megmaradt a régi formájában és továbbra is minden NPC-t manipulálhatunk a dialóguskerék minijátékkal. A játék tartalmazza az összes korábban elérhető DLC-t és bővítményt is, így a Shivering Isles-t és a Knights of the Nine-t is.

Nézd nagyban ezt a videót!