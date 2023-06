Leállítják az MMORPG-k ősapját, a The Realm Onlinet

A klasszikus '90-es évekbeli MMORPG, a The Realm Online 27 évvel az indulása után bezárja kapuit, a megjelenését követően az Ultima Onlinet és az EverQuestet is inspirálta és segített létrehozni a ma ismert MMO-kat, mint a Final Fantasy 14 Onlinet és a WoW-ot.

A The Realm Online az egyik legrégebbi MMO, 1996-ban jelent meg, amikor az MMO-k még nem is léteztek, hanem grafikus MUD-nak (multiuser dungeon) nevezték. A múlt héten megjelent tájékoztatás szerint a Realm Worlds megpróbálta megszerezni a The Realm Online IP-t a jelenlegi kiadótól, a Norseman Gamestől, sikertelenül.Mivel nem tudják megszerezni a tulajdont, ez akadályozza, hogy több pénzt irányítsanak a játék tartalmának fejlesztésére. Ahogy a címből származó bevételek évről évre csökkennek, a bevételeknek a Norsemanhoz kerülő aránya viszont növekszik - írták. A visszatérítések már elindultak az előfizetőknek, hiszen a játék