Launch trailerrel gazdagodott a Lords of the Fallen

A HEXWORKS és a CI Games ma bemutatta a Lords of the Fallen launch trailerét, amely egy kétperces kedvcsinálója az akció-RPG megjelenésének pénteken, október 13-án PC-n, PlayStation 5-ön és és Xbox Series X|S-en.

A Lords of the Fallen egy hatalmas és összefüggő területen, Mournstead földjén játszódik és egy epikus küldetésre indulhatunk el, hogy. A mai trailer emlékeztető is, hogy a leendő sötét lovagok még előrendelhetik a játékot az általuk választott platformon.Az emberiség utolsó reményeként egy titokzatos és túlvilági lámpa segítségével utazhatunk az élők és a holtak párhuzamos világai között. Mindkét síkon hatalmas és rémálomszerű szörnyetegeket győzhetünk le, ráadásul lesz kooperatív mód is, így egy másik lovaggal együtt is darálhatjuk a lényeket.

