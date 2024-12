A Sony és az UltiZero Games egy friss gameplay trailer társaságában bejelentették, hogy annyira jól haladnak a Lost Soul Aside fejlesztésével, hogy a 2025-ös megjelenésre már most mérget vehetnek a rajongók.

A PC-re és PS5-re is megjelenő akció-RPG egy epikus kalandot tár majd elénk, amelyben hősünk húga és az egész emberiség megmentésére készül a dimenziós megszállók ellen, méghozzá egytársaságában.Amennyiben most hallasz először a Lost Soul Aside -ról vagy csak egyszerűen szeretnél újabb látnivalókat megtekinteni róla, az alábbi mozgókép nagyon sok kérdésünkre válaszol majd, méghozzá gameplay felvételek társaságában.

