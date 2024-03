Landolt PS5-ön a Hi-Fi Rush

A Bethesda és a Tango Gameworks ritmusjátéka tavaly jelent meg PC-re és Xbox Series X/S-re, a mai napon pedig megérkezett PlayStation 5-re is, természetesen az összes kiadás utáni frissítéssel és játékmóddal együtt.

Hősünk egy önjelölt rocksztár, Chai és bandája, akik egy robotikai cég ellen küzdenek egy olyan világban, ahol mindent a zene üteme irányít. Teljes szabadságot élvezhetünk, ugyanis a mozgásunkat nem a zene diktálja, hanem ha ütemre cselekedünk, akkor a zene felerősíti a támadásainkat.A PS5-ös kiadás is, amely két további játékmódot hozott: a BPM RUSH!-t és a Power Up! Tower Up!-ot. A Hi-Fi Rush PC-s és Xboxos kiadása elég jó kritikákat kapott, a Metacriticen 8,9-es a felhasználói érték, így mindenképpen érdemes kipróbálni a PS5 tulajoknak is.