Különleges, kézzel rajzolt traileren a Little Nightmares 3

2025. október 07.
3067
Botyi profilja, adatai
Botyi
PC-re és konzolokra néhány nap múlva megjelenik a Little Nightmares 3, most pedig a fejlesztő SuperMassive Games és kiadó a Bandai Namco Entertainment Europe egy új animációs trailert adott ki, amely játék világát egy másik, kézzel rajzolt szemszögből mutatja be.
 

Az egészen egyedi előzetes a Little Nightmares 3-at különböző stílusokban mutatja be, miközben többféle helyszínre (Necropolis, Candy Factory, Carvenale, Institute) is elkalauzol, ahonnan Lownak és Alonenak el kell menekülnie, útközben pedig váratlan fordulatokkal, veszélyekkel és lakókkal találkoznak.

Akár egy barátunkkal, akár egy MI-társsal játszunk, egymás tárgyaira leszünk utalva, hogy előrehaladjunk. Egészen konkrétan Low nyilai magas célpontokat érhetnek el, köteleket vághatnak el, Alone csavarkulcsa pedig hasznos lehet az ellenségek legyőzéséhez, az akadályok áttöréséhez, vagy a gépek manipulálásához.

A népszerű horror-platformer harmadik játéka október 10-én jön PS5-re, Xbox Series X|S-re, PC-re, Switch 2-re, PS4-re, Xbox Onera és Switch-re.

Nézd nagyban ezt a videót!



Little Nightmares 3
Nem sok helyet kell felszabadítanunk a Little Nightmares 3-nak

Demót kapott a Little Nightmares 3

Jön a Little Nightmares VR: Altered Echoes

