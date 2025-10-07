Különleges, kézzel rajzolt traileren a Little Nightmares 3

Az egészen egyedi előzetes a Little Nightmares 3-at különböző stílusokban mutatja be, miközben többféle helyszínre (Necropolis, Candy Factory, Carvenale, Institute) is elkalauzol, ahonnan Lownak és Alonenak el kell menekülnie, útközben pedig váratlan fordulatokkal, veszélyekkel és lakókkal találkoznak.
Akár egy barátunkkal, akár egy MI-társsal játszunk, egymás tárgyaira leszünk utalva, hogy előrehaladjunk. Egészen konkrétan Low nyilai magas célpontokat érhetnek el, köteleket vághatnak el, Alone csavarkulcsa pedig hasznos lehet az ellenségek legyőzéséhez, az akadályok áttöréséhez, vagy a gépek manipulálásához.
A népszerű horror-platformer harmadik játéka október 10-én jön PS5-re, Xbox Series X|S-re, PC-re, Switch 2-re, PS4-re, Xbox Onera és Switch-re.