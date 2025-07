Kritikai bombázás éri a Subnautica-t, amiért a kiadó kirakta a fejlesztőket

Két héttel ezelőtt a Subnautica eredeti alkotói "azonnali hatállyal" távoztak az Unknown Worlds-től, majd gyorsan olyan pletykák születtek, hogy a Krafton rúgta ki őket, mert ezzel nem kellett volna nekik kifizetni 250 millió dollár bónuszt.

A Krafton tagad, a fejlesztők pedig beperelték őket, a sztori nagyon röviden ennyi és persze ez a játékosoknak sem tetszett. Először elindult egy felhívás, hogy senki ne vegye meg a még készülő második részt, vegyék le a kívánságlistákról, majd a megjelenéskor pontozzák le, sőt a Krafton vezetőinek is küldjenek e-maileket.A felhasználók most az eredeti játéknál próbálják kifejezni nem tetszésüket a kiadó felé, a Steamen jelentősen megnőtt az elégedetlen vélemények száma. Az első cím az elmúlt öt napban több mint 200 negatívat kapott, a július 10-i 69 negatív a negyedik legtöbb, amit egyetlen nap alatt kapott és a legtöbb 2018 februárja óta és hasonló a helyzet a Below Zeroval is.Az egyik legkeményebb hozzászólás szerint a vállalati kapzsiság miatt a földbe döngölik a Subnauticát, egy másikban azt írták, a kiadó vállalati gengszter, aki