Közel 5 millióan kaptak kosarat a Crusader Kings III-ban

2025. szeptember 02.
30913
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Paradox Interactive és a Studio Black a Crusader Kings III ötödik évfordulóját ünnepli, ez alkalomból egy érdekes infografika jelent meg, számszerűsítve bemutatva a stratégiai játékban lezajlott eseményeket.
 

A Crusader Kings III legérdekesebb statisztikái a kapcsolatrendszerhez kapcsolódnak. A játékosok közel 5 millió csábítási kísérletet hajtottak végre sikertelenül, több mint 12 ezer válás történt és több mint 3 millió temetést tartottak a szeretteiknek.

A legnépszerűbb, ún. nem könyvjelzőzött karakterek között található Petty King Aethelred, Chieftain Harald Tanglehair, saját kalandor, Basileus Basileios és High Chieftain Siemowit. A stratégiai játékot a megjelenése óta több mint négymillióan vásárolták meg és a fejlesztők több mint két tucatnyi kisebb-nagyobb kiegészítővel jelentkeztek.

A legnagyobb DLC, az All Under Heaven majdnem kétszeresére növeli a térkép méretét és rengeteg új ázsiai témájú tartalommal bővíti a játékot. A lassulásnak nincs jele: nyár elején indult egy felmérés a Crusader Kings III lehetséges jövőbeli kiegészítéseiről, hogy mely funkciókat látnák szívesen a felhasználók.

Közel 5 millióan kaptak kosarat a Crusader Kings III-ban - 2. kép

Crusader Kings III
19.100 Ft-tól
