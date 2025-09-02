Közel 5 millióan kaptak kosarat a Crusader Kings III-ban

A Crusader Kings III legérdekesebb statisztikái a kapcsolatrendszerhez kapcsolódnak. A játékosok közel 5 millió csábítási kísérletet hajtottak végre sikertelenül, több mint 12 ezer válás történt és több mint 3 millió temetést tartottak a szeretteiknek.
A legnépszerűbb, ún. nem könyvjelzőzött karakterek között található Petty King Aethelred, Chieftain Harald Tanglehair, saját kalandor, Basileus Basileios és High Chieftain Siemowit. A stratégiai játékot a megjelenése óta több mint négymillióan vásárolták meg és a fejlesztők több mint két tucatnyi kisebb-nagyobb kiegészítővel jelentkeztek.
A legnagyobb DLC, az All Under Heaven majdnem kétszeresére növeli a térkép méretét és rengeteg új ázsiai témájú tartalommal bővíti a játékot. A lassulásnak nincs jele: nyár elején indult egy felmérés a Crusader Kings III lehetséges jövőbeli kiegészítéseiről, hogy mely funkciókat látnák szívesen a felhasználók.