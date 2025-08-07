Közel 250 ezren várakoznak, hogy bejussanak a Battlefield 6 szervereire

pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 07.
Jelenleg közel 250 ezer játékos várja a hozzáférést a Battlefield 6-hoz a korai hozzáférésű béta során, velük együtt csak a Steamen a cikkünk írásának pillanatában több mint 307 ezren vannak bent.
 

A lövölde megjelenése október 10-re van tervezve, de ma, valamint a hétvégén és a következő héten is lehetőséget ad arra egy béta keretében, hogy kipróbáljuk. Mindenki, aki hozzáférést kért a Battlefield 6 Labs tesztjeihez, hozzáférést kapott a hétvégi tesztekhez, ami mint kiderült, nagyon sok embert jelent.

A beszámolók szerint a várakozás során nincs kapcsolatmegszakítás elleni védelem, vagyis figyelni kell rá, hogy ne szakadjon meg az internetkapcsolat, mert könnyen a sor végére kerülhetünk.

A csapat a Redditen azt írta, tisztában vannak azzal, hogy jelenleg egy ideig sorba kell állni, hogy bejussunk a játékba, de fokozatosan további támogatást nyújtanak és több szerverterületet nyitnak meg.

1 hozzászólás

Direktor

23 perce

Akkor ez úgy le fog halni..

válasz erre
Battlefield 6
27.800 Ft-tól
