Közel 250 ezren várakoznak, hogy bejussanak a Battlefield 6 szervereire

A lövölde megjelenése október 10-re van tervezve, de ma, valamint a hétvégén és a következő héten is lehetőséget ad arra egy béta keretében, hogy kipróbáljuk. Mindenki, aki hozzáférést kért a Battlefield 6 Labs tesztjeihez, hozzáférést kapott a hétvégi tesztekhez, ami mint kiderült, nagyon sok embert jelent.
A beszámolók szerint a várakozás során nincs kapcsolatmegszakítás elleni védelem, vagyis figyelni kell rá, hogy ne szakadjon meg az internetkapcsolat, mert könnyen a sor végére kerülhetünk.
A csapat a Redditen azt írta, tisztában vannak azzal, hogy jelenleg egy ideig sorba kell állni, hogy bejussunk a játékba, de fokozatosan további támogatást nyújtanak és több szerverterületet nyitnak meg.
