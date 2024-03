Korhatár-besorolást kapott Koreában a Silent Hill 2 Remake

Bár csak alig több mint egy éve jelentették be, a Silent Hill 2 Remakere való várakozás meglepően hosszúnak tűnik, ez leginkább annak köszönhető, hogy 2022 októbere óta milyen kevés információt kaptunk.

Hamarosan vége lehet ennek az állapotnak, ugyanis a remake hivatalosan is korhatár-besorolást kapott Koreában. Ahogy az egy Silent Hill-játéktól valószínűleg elvárható, a játék "túlzott erőszak", "az ütésekből származó túlzott vér", valamint "a félelem kifejezései, például a komor hátterek és a bizarr hangok" miatt kapta meg aEzek elgondolkodtató elemek, de mindenesetre a legfontosabb az az, hogy megtörtént a besorolás, ez pedig azt jelzi: a fejlesztés a végéhez közeledik és hamarosan megjelenési dátumot kaphat. Bár az is igaz, a The Short Message már jóval a bejelentése és megjelenése előtt korhatár-besorolást kapott.