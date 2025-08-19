Korai hozzáféréssel indul 2026 év elején a StarRupture című sci-fi túlélőjáték

A Creepy Jar új sci-fi túlélőjátékában egy idegen bolygón kell erőforrásokat gyűjtenünk és bázisokat építenünk. A StarRupture világa rengeteg veszélyt tartogat. A bolygó lakói az Aracadia-7 kolóniáján próbálnak boldogulni, miközben nemcsak a gyárakat kell működtetniük a vállalati vezetők számára, hanem az őshonos szörnyek támadásaira is fel kell készülniük.
A júliusi nyílt teszt során több mint 158 ezeren próbálhatták ki a játékot, és a visszajelzések alapján a fejlesztők még több finomítást szeretnének elvégezni, ezért döntöttek úgy, hogy csak 2026 január 6-án indul a StarRupture korai hozzáféréssel. A történetben központi szerepet kap majd Ruptura, a beszélő csillag, amely életet ad a bolygónak. A játékmenet a bázisépítést, a felfedezést, a harcot és a túlélést ötvözi friss megközelítéssel.