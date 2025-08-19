Korai hozzáféréssel indul 2026 év elején a StarRupture című sci-fi túlélőjáték

Megérkezett a StarRupture című túlélőjáték early access trailere, amely a túlélés még veszélyesebb oldalát mutatja be, miközben kiderült, hogy a játék csak 2026 január 6-án indul korai hozzáférésben, hogy a Creepy Jar csapatának legyen még ideje finomítani a visszajelzések alapján.

A Creepy Jar új sci-fi túlélőjátékában egy idegen bolygón kell erőforrásokat gyűjtenünk és bázisokat építenünk.. A bolygó lakói az Aracadia-7 kolóniáján próbálnak boldogulni, miközben nemcsak a gyárakat kell működtetniük a vállalati vezetők számára, hanem az őshonos szörnyek támadásaira is fel kell készülniük.A júliusi nyílt teszt során több mint 158 ezeren próbálhatták ki a játékot, és a visszajelzések alapján a fejlesztők még több finomítást szeretnének elvégezni, ezért döntöttek úgy, hogy csak 2026 január 6-án indul a StarRupture korai hozzáféréssel . A történetben központi szerepet kap majd Ruptura, a beszélő csillag, amely életet ad a bolygónak. A játékmenet a bázisépítést, a felfedezést, a harcot és a túlélést ötvözi friss megközelítéssel.

