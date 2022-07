Konzolokra és PC-re is érkezik hamarosan a South of the Circle

Nem kell tovább várniuk a rajongóknak, a 11 Bit Studios narratív, egyjátékos túlélő kalandja iOS-es platformok után végre valahára konzolokra és PC-re is ellátogat a következő hónapban.

Egészen pontosan premierdátumot is tudunk már mondani, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, és PC platformokra augusztus 3-án érkezik a játék. A South of the Circle eredetileg még 2020-ban érkezett meg az Apple Store-ba, a játékosoknak elég sok időt kellet várniuk ahhoz, hogy végre nagyobb képernyőkön is élvezhessék a narratív kalandot. Szerencsére nem kell már tovább várnunk, két hét múlva bele is vághatunk a nem mindennapi túlélő kalandba.A sztori a, miközben a múltja, múltbéli döntései és az emlékei kísértik. A játék erősen épít a játékos érzéseire, a történet során többször is nehéz helyzet elé állít majd minket a program. Pontos ár még nem ismert, de az biztos, hogy Steam-en és GOG-on is elérhető lesz augusztus 3-tól a játék.

