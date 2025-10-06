Könnyen lehet, hogy a Silent Hill 2 Remake hamarosan megjelenhet Switch 2-re és Xboxra

A Bloober Team nemrég frissítette a Silent Hill 2 Remake weboldalát és érdekes módon két box üresen maradt a platformoknál, nincs bennük semmi, de úgy tűnik, hogy helyőrzőként hagyták ott őket. Bár ez nem jelenti azt, hogy a remake biztosan megjelenik az Xbox Series X|S-re és Switch 2-re, de elég valószínű.
Ráadásul a Bloober Team, - amely nemrégiben adta ki a Cronos: The New Dawn című játékot, - PS5 Pro patch-et tervez, így ez egybeeshet az új portokkal. A Silent Hill 2 Remake exkluzív, kizárólagos időszaka 2025. október 8-án, a megjelenés után egy évvel ér véget, így bármi elképzelhető.
Továbbá a SteamDB-n találtak nyomokat az eredeti Born from a Wish DLC visszatérésére is, de még semmi sincs megerősítve.
