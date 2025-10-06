Könnyen lehet, hogy a Silent Hill 2 Remake hamarosan megjelenhet Switch 2-re és Xboxra

2025. október 06.
A Bloober Team 2024-ben megjelent Silent Hill 2 Remakejét nagy elismeréssel fogadták, azóta több díjat is elnyert, azonban csak PlayStation 5-re és Steamre elérhető, de most úgy tűnik, hogy kilép a ködből és más konzolokra is megjelenik.
 

A Bloober Team nemrég frissítette a Silent Hill 2 Remake weboldalát és érdekes módon két box üresen maradt a platformoknál, nincs bennük semmi, de úgy tűnik, hogy helyőrzőként hagyták ott őket. Bár ez nem jelenti azt, hogy a remake biztosan megjelenik az Xbox Series X|S-re és Switch 2-re, de elég valószínű.

Ráadásul a Bloober Team, - amely nemrégiben adta ki a Cronos: The New Dawn című játékot, - PS5 Pro patch-et tervez, így ez egybeeshet az új portokkal. A Silent Hill 2 Remake exkluzív, kizárólagos időszaka 2025. október 8-án, a megjelenés után egy évvel ér véget, így bármi elképzelhető.

Továbbá a SteamDB-n találtak nyomokat az eredeti Born from a Wish DLC visszatérésére is, de még semmi sincs megerősítve.

In Bloober Team's website, Silent Hill 2 Remake's page got changed to have 2 more platform slots, hinting at an Xbox Series X/S and Switch 2 versions of the said game soon to be announced, with potentially the PS5 Pro patch fix.
