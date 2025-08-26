Könnyebb lesz a visszatérítés PS-en: megszüntetik a chat-botot

2025. augusztus 26.
Botyi
A Sony egy új hírt tett közzé a PlayStation áruházban, amely jelentősen megkönnyíti a visszatérítések folyamatát, az új ügymenet csak a PlayStation weboldalán vagy alkalmazásában hajtható végre.
 

Eddig a PlayStation felhasználóknak egy online asszisztens, lényegében egy chat-bot segítségével kellett tárgyalniuk a visszatérítésről. Ezentúl elég lesz megkeresni a jobb felső sarokban a három pontot, hogy hozzáférjünk a tranzakciós előzményekhez, majd innen kiválaszthatjuk a korábbi vásárlásokat és visszatérítést kérhetünk.

Sajnos a visszatérítés feltételei változatlanok maradtak: csak az elmúlt 14 napon belül vásárolt termékek jogosultak visszatérítésre és nem kezdhettük el a letöltést, vagy magát a játékot, kivéve, ha a vásárolt termék hibás.

Ez a hasznos frissítés az utóbbi időben végrehajtott egyéb fejlesztések mellett jelent meg, többek között további akadálymentesítési opciókkal és Apple Pay támogatással.
Újabb visszatérítést fizetett ki a Fortnite a lehúzó vásárlások miatt

Elkezdődnek a visszatérítések a Fortniteban a gyerekek lehúzása miatt

Itt a vége: a Sony lelövi a Concord szervereit, visszatérítést is adnak

