Könnyebb lesz a visszatérítés PS-en: megszüntetik a chat-botot

A Sony egy új hírt tett közzé a PlayStation áruházban, amely jelentősen megkönnyíti a visszatérítések folyamatát, az új ügymenet csak a PlayStation weboldalán vagy alkalmazásában hajtható végre.

Eddig a PlayStation felhasználóknak egy online asszisztens, lényegében egy chat-bot segítségével kellett tárgyalniuk a visszatérítésről. Ezentúl elég lesz megkeresni a jobb felső sarokban a három pontot, hogy hozzáférjünk a tranzakciós előzményekhez, majd innenSajnos a visszatérítés feltételei változatlanok maradtak: csak az elmúlt 14 napon belül vásárolt termékek jogosultak visszatérítésre és nem kezdhettük el a letöltést, vagy magát a játékot, kivéve, ha a vásárolt termék hibás.Ez a hasznos frissítés az utóbbi időben végrehajtott egyéb fejlesztések mellett jelent meg, többek között további akadálymentesítési opciókkal és Apple Pay támogatással.