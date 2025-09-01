Komoly teljesítménynövelés készül a Delta Force: Hawk Ops konzolos kiadásaira

A Delta Force a jövőben jelentős teljesítményjavulást fog kapni konzolokon, árulta el a TiMi Studios, miután a taktikai lövölde mobilok és PC után érkezett meg Xbox Series X/S-re és PS5-re és a játékosok sok újdonságra számíthatnak.

A Delta Force augusztus 19-én jelent meg nextgen konzolokon, most a Team Jade, a TiMi Studio Group Delta Force fejlesztéséért felelős részlege nyilvánosságra hozta a játék új verzióival kapcsolatos terveinek egy részét.Egy kérdezz-felelek során kiderült, az egyik legjelentősebb változás, hogy a, - futni fog és ezek a fejlesztések a következő szezonális frissítéssel érkeznek, valamint a lövölde PSSR támogatást is kap PS5 Pro-n.A jövőben egér és billentyűzet támogatás is várható, ennek használata automatikusan bekapcsolja majd a crossplay-t. A konzoljátékosok jövőre gyroszkópos célzást is kapnak, illetve a kontrollerrel való lövés optimalizálása, az analóg mozgás javítása és általános teljesítményfrissítések is várhatók.

