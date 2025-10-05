Kipróbálható a The 9th Charnel című túlélő horror demója

A történet központú játék Michaelt és kollégáit, Sara Whitlockot és Daniel J. Hartot követi, akik genetikusok az Epsilon Kutatóintézetben. Miután egy vadrezervátumba tartanak kutatási célból, autójuk letér az útról és egy völgyben rekednek.
Michael eltűnt kollégáit keresi és eközben belekeveredik egy félelmetes hálózatba, amelyben fanatikus szekták, elfeledett rituálék és gonosz erők működnek. A játék előrehaladtával különböző rejtvényekkel és kihívásokkal találkozunk és persze szükség lesz lopakodásra és a környezet megismerésére is.
Aki bátor, az a Steamen megtalálhatja a demót, de a pontos megjelenési dátum még nem árulták el.