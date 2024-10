Kim Dong Hwan is bemutatkozott a Fatal Fury: City of the Wolves-hoz

Az SNK bemutatta a Fatal Fury: City of the Wolves következő karakterét, aki Kim Dong Hwan lett a sorban, és a készítők természetesen egy nagyobbacska kedvcsináló részeként alaposan meg is mutatják nekünk őt.

Kim Dong Hwan egy igazán nagy harcos lesz, akinek- ha japánul játszanánk, akkor Eiji Takeuchi lesz a szinkronja -, és igencsak félelmetes ellenfélként bukkan fel a pályákon, erről pedig mindenki maga is meggyőződhet az alábbi kedvcsináló részeként. Fatal Fury: City of the Wolves várhatóan 2025. április 24-én kerül majd fel a boltok polcaira, méghozzá PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. Ha megtekintenéd mozgás közben, itt a remek alkalom:

