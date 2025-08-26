Kiderült, mikor jön a Skate reboot

A deszkás cím platformok közötti többjátékos móddal és cross platformos előrehaladással érkezik és az kiderült, hogy PS5-re, Xbox Series X/S-re, PS4-re, Xbox Onera és PC-re fog jönni. Az pedig már ismert volt, hogy az első évad tartalma röviddel a játék korai hozzáférésének megkezdése után elérhetővé válik.
Vagyis a világ, a játék funkciói, a játékon belüli események és még a zenék is frissülni fognak, hogy megünnepeljék az egyes szezonokat és mindegyik körülbelül három hónapig tart, ezen belül elérhető lesz egy fizetős és egy ingyenes szintű Skate Pass.
A negyedik címet eredetileg az EA jelentette be még 2020-ban és azóta a fejlesztés elég lassan haladt, szóval kíváncsian várjuk mit hoztak ki belőle!