Kiderült, mikor jön a Skate reboot

2025. augusztus 26.
Az EA és a fejlesztő Full Circle végre bejelentette a Skate reboot korai hozzáférésének indulási dátumát, ezek alapján a sorozat negyedik része (és az első új kiadás 15 év után) szeptember 16-án lesz elérhető ingyenesen.
 

A deszkás cím platformok közötti többjátékos móddal és cross platformos előrehaladással érkezik és az kiderült, hogy PS5-re, Xbox Series X/S-re, PS4-re, Xbox Onera és PC-re fog jönni. Az pedig már ismert volt, hogy az első évad tartalma röviddel a játék korai hozzáférésének megkezdése után elérhetővé válik.

Vagyis a világ, a játék funkciói, a játékon belüli események és még a zenék is frissülni fognak, hogy megünnepeljék az egyes szezonokat és mindegyik körülbelül három hónapig tart, ezen belül elérhető lesz egy fizetős és egy ingyenes szintű Skate Pass.

A negyedik címet eredetileg az EA jelentette be még 2020-ban és azóta a fejlesztés elég lassan haladt, szóval kíváncsian várjuk mit hoztak ki belőle!

Skate
