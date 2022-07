Kiderült, hogy mit kapnak júliusban a PS Plus Extra és Premium előfizetői

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor július 19-én ismét frissül a PS Plus, ami ezúttal nem az alapcsomag, hanem az Extra és a Premium pakkok előfizetőit érinti majd, így mindenki kap egy halom ingyen játékot.

Általánosságban kijelenthető, hogy mindkét előfizetői csomag igazán megéri majd júliusban, hiszen, de a Marvel's Avengers és két Saints Row mellett azért a Stray is elég nyomós ok a beszerzésre, hiszen ez egy teljesen friss megjelenésnek tekinthető.Lássuk azonban a komplett listát, és szemezgessetek róla, hogy megéri-e nektek júliusban az extra előfizetés:PlayStation Plus ExtraStray (PS4 and PS5)Marvel's Avengers (PS4 and PS5)Final Fantasy 7 Remake Intergrade and Episode Intermission (PS5 only)Assassin's Creed 4: Black FlagAssassin's Creed UnityAssassin's Creed Rogue RemasteredAssassin's Creed Freedom CryAssassin's Creed The Ezio CollectionSaints Row 4: Re-ElectedSaints Row Gat out of HellSpirit of the North: Enhanced Edition (PS5 only)Ice Age: Scrat's Nutty AdventureJumanji The Video GamePaw Patrol on a Roll!ReadySet HeroesPlayStation Plus PremiumNo Heroes Allowed!LocoRoco Midnight Carnival