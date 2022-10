Kiderült, hogy milyen vas kell majd a Marvel's Midnight Suns futtatásához

Nyakunkon a következő nagy Marvel cím, a Marvel's Midnight Suns megjelenése, a Firaxis pedig közzé is tette a körökre osztott stratégiai játék gépigényét, ami szerencsére nem fogja teljesíthetetlen kihívások elé állítani a számítógépeinket.

Videojátékos fronton most igazán jó érzés Marvel rajongónak lenni, hiszen elhalmoznak minket a stúdiók a különféle szuperhősös programokkal. Novemberben érkezik a Marvel's Spider-Man: Miles Morales , az Insomniac Games nemcsak a Spider-Man 2-n, de még egy Rozsomák-játékon is dolgozik, emellett az EA egy Vasember-játékot is bejelentett.Az XCOM-játékok fejlesztőinek, a Firaxisnak az alkotása,. Lássuk is akkor, hogy milyen vas kell majd a Marvels Midnight Suns futtatásához:Operációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: AMD Ryzen 3-2200G vagy Intel Core i5-4430Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: AMD RX 470 vagy GeForce GTX 960Tárhely: 60 GBOperációs rendszer: Windows 10 (64-bit)Processzor: AMD Ryzen 5-2600X vagy Intel Core i7-6700Memória: 16 GB RAMGrafikus kártya: AMD RX 5700 vagy GeForce GTX 1070Tárhely: 60 GBA Marvel's Midnight Suns december 2-án érkezik majd meg PC-re, valamint PlayStation 5-re és Xbox Series X|S konzolokra. Természetesen készülnek a PS4-es, Xbox One-os és Nintendo Switch-es verziók is, amelyekre 2023 elején számíthatunk mad.