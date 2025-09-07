Kettő-kettő Gridnek és Dirtnek lövi le a szerverét az EA

2025. szeptember 07.
A Need for Speed Rivals szerverének leállítása mellett további versenyjátékok multis leállítására számíthatunk, ugyanis az EA bezárja négy Xbox 360-as versenyjáték online szolgáltatásait 2026 márciusában.
 

Az EA bejelentése szerint a Grid Autosport, a Grid 2, a Dirt 3 és a Dirt Showdown kiszolgálói szerverei 2026. március 16-án leállnak. Ezek valóban elég régi címek, a legfiatalabb közülük a Grid Autosport, amely 214-ben jelent meg és már nem elérhető a digitális áruházakban.

A Grid 2 2013-ban debütált és szintén lekerült az Xbox áruház kínálatából, szóval ha valaki ki szeretné próbálni, annak fizikai példányt kell keresnie. A Dirt Showdown 2012-ben jelent meg, a Dirt 3 pedig a legrégebbi, 2011-es.

A négy játék még Xbox 360-ra jelent meg, de a visszafelé kompatibilitással Xbox Series X|S-en és Xbox One-on is játszható.
