Kettő-kettő Gridnek és Dirtnek lövi le a szerverét az EA

A Need for Speed Rivals szerverének leállítása mellett további versenyjátékok multis leállítására számíthatunk, ugyanis az EA bezárja négy Xbox 360-as versenyjáték online szolgáltatásait 2026 márciusában.

Az EA bejelentése szerint akiszolgálói szerverei 2026. március 16-án leállnak. Ezek valóban elég régi címek, a legfiatalabb közülük a Grid Autosport, amely 214-ben jelent meg és már nem elérhető a digitális áruházakban.A Grid 2 2013-ban debütált és szintén lekerült az Xbox áruház kínálatából, szóval ha valaki ki szeretné próbálni, annak fizikai példányt kell keresnie. A Dirt Showdown 2012-ben jelent meg, a Dirt 3 pedig a legrégebbi, 2011-es.A négy játék még Xbox 360-ra jelent meg, de a visszafelé kompatibilitással Xbox Series X|S-en és Xbox One-on is játszható.