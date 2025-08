Két újabb karaktert mutattak be a Tekken 8-hoz

A Bandai Namco Entertainment Europe egy rakás hírt jelentette be a Tekken 8 -hoz: bemutatkozott a következő DLC karakter, további részletek derültek ki a Tekken World Tours-ról és még többet tudhatunk meg az Armor Kingről, a következő DLC-vel érkező karakterről.

Október 16-án, illetve korai hozzáféréssel a második szezon Character & Stage Pass és Character Pass tulajdonosok számára október 13-tól lesz elérhetőés halálos kombóit, vele együtt a Tekken 8 választható karaktereinek száma 39-re nő.A trailer bemutatott egy DLC karaktert is a második szezonhoz, Miary Zot is, aki 2025 telén csatlakozik első eredeti DLC karakterként a Tekken 8 -hoz, miközben a téli DLC új pályaszettet is tartalmaz majd. A Bandai Namco ígérete szerint a következő hónapokban még több információt osztanak meg a téli DLC-ről.Az is kiderült, hogy a 2025 Tekken World Tour döntője Malmöben, Svédországban rendezik meg 2026. január 29. és február 1. között.

