Karakter trailerekkel gazdagodott a Bleach: Rebirth of Souls

Mivel egy karakterközpontú verekedős játékról beszélünk, köztudottan nagy szerepet kapnak majd a Bleach: Rebirth of Souls keretein belül a harcosok, akikről apránként szeretné lerántani a leplet a Bandai Namco csapata.

Ennek a tervnek a részeként most három trailert is kaptunk a játékhoz, amelyeken három harcos,mutatkoztak be előttünk, akik ráadásul mind-mind más formában közelítik meg a harcokat, hiszen míg Kurosaki a közelharc mestere, addig Ishida inkább a távolsági összecsapásokban érdekelt, Kuchiki pedig az erőforrásaira alapozza sikerét.Ha megismerkednél velük, az alábbi videókon ők kapták a főszerepet, de közben a Bleach: Rebirth of Souls továbbra sem rendelkezik megjelenési dátummal, ellenben PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt beroboghat majd.

Nézd nagyban ezt a videót!