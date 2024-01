Kapunk egy demót a magyar fejlesztésű Chicken Police: Into the HIVE!-hoz

A The Wild Gentlemen bejelentette, hogy a Chicken Police: Into the HIVE! két hét múlva megkapja nyilvános demóját, az idei első Steam Next Festhez kapcsolódóan bárki ellátogathat Clawvillebe, hogy elkezdje a nyomozást.

A kíváncsi felhasználók január 25-től ízelítőt kaphatnak abból, hogy mi vár ránk a Chicken Police: Into the HIVE! -ban. A demó része lesz az idei első Steam Next Festnek is, amelyet február 5-12. között rendeznek meg, ajátszhatunk.A demóban Clawville eddig nem látott területeit fedezhetjük fel és beszélgethetünk néhány NPC lakossal a nagyjából egy órás játékidő alatt. Mindezt vizuális regény stílusú történetmeséléssel és point-and-click nyomozós játékmenettel élvezhetjük, a teljes verzió pedig még az idén megjelenik.

Nézd nagyban ezt a videót!