A Robot Entertainmnent bejelentette, hogy nagyon jól haladnak az Orcs Must Die! Deathtrap PS5-ös változatának fejlesztésével, így július 29-én már ki is adják ezt az átiratot - első körben digitális formában.

Aki a dobozos változatok kedvelője, annak sem kell csalódnia, hiszena játék, sőt ehhez jár majd egy mini művészeti album, egy digitális filmzene és egy Supporter Pack is tele letölthető extrákkal.Az Orcs Must Die! Deathtrap PS5-ös változata annak rendje és módja szerint természetesen egy trailert is kapott, ami túl sok érdekességet nem mutat a népszerű tower defense játékról, de legalább a fizikai kiadást szemügyre vehetjük benne.

