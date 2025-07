Jövőre jönnek a fizetős saját szerverek a Sea of Thievesbe

A Rare bejelentette, hogy jövőre fizetős saját szerverek érkeznek a Sea of Thieves be, erről a játék első közösségi direktjén, a Custom Seas során beszéltek, ezen kívül az is kiderült, hogy a szezonmodellt átdolgozzák még idén.

A Rare elismerte, hogy az elmúlt években a játék lendülete csökkent, de számos tervük van, hogyan tartsák fedélzeten a virtuális kalózokat. A Sea of Thieves közelgő 17. szezonjától kezdve az évadok "következetesebben összpontosítanak majd a játékosok szélesebb körű motivációinak elérésére", vagyis a korábbi tartalmakat felülvizsgálják és a történet nem lesz "a középpontban".A szezonokhoz új ütemterv jön, a három hónapos időszak kiszámíthatóbb lesz, akárcsak az ismétlődő eseményék, így például a közösségi hétvégék a szezon első hónapjában, a Gold and Glory pedig a harmadik hónapban lesz.Az egyéni szerverek, pl. kikapcsolhatjuk a krakent, vagy a viharokat, túlléphetjük a legénységi korlátokat és így tovább. Emellett hozzáférést kapunk a Rare által, a trailerek elkészítéséhez használt eszközökhöz is - mindez prémium funkcióként jön, a Rare szerint az egyedi szerverek fenntartása költséget jelent.

