Jövő héten egy új idegen világba visz a Helldivers 2 nagy frissítése

pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 29.
6720
Botyi profilja, adatai
Botyi
Bemutatták a Helldivers 2 nagy frissítését, amely a Super Earth ellenségeinek otthonába visz bennünket, a co-op lövölde közben megérkezett Xbox Series X/S-re és az Into the Unjust című frissítésre sem kell sokat várni.
 

Az Into the Unjust-szal felfedezhetjük a Hive Worlds világot, a rovarokhoz hasonló Terminidek otthonát, ez azt jelenti, hogy a Super Destroyer légi támogatás nélkül kell átküzdenünk magukat a barlangok alatti labirintuson.

A frissítés számos új ellenség- és küldetéstípust hoz magával, miközben meg kell találnunk és semmisíteniük a Hive Lungot az alagutakban, hogy megakadályozzuk a Gloom terjedését, valamint egy mobil olajfúrótornyot kell kísérnünk a veszélyes terepen.

A jövő hét kedden, szeptember második érkező frissítés egy új Dust Devils prémium Warbondot is hoz, ez egy elsődleges fegyvert, egy új dobható fegyvert, három egyedi stratégiát, valamint új páncélokat, köpenyeket és még sok mást tartalmaz.



Helldivers 2 nagy frissítését, amely a Super Earth ellenségeinek otthonába visz bennünket, a co-op lövölde közben megérkezett Xbox Series X/S-re és az Into the Unjust című frissítésre sem kell sokat várni.'>
nincs még hozzászólás

Helldivers 2
15.500 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Friss traileren az Xboxra készülő Helldivers 2

Friss traileren az Xboxra készülő Helldivers 2

Megvan, mikor jön Xboxra a Helldivers 2

Megvan, mikor jön Xboxra a Helldivers 2

A Sony megszüntette a legtöbb PC-s játék régiókorlátozását

A Sony megszüntette a legtöbb PC-s játék régiókorlátozását

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686559 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja