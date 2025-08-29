Jövő héten egy új idegen világba visz a Helldivers 2 nagy frissítése

Bemutatták a Helldivers 2 nagy frissítését, amely a Super Earth ellenségeinek otthonába visz bennünket, a co-op lövölde közben megérkezett Xbox Series X/S-re és az Into the Unjust című frissítésre sem kell sokat várni.

Az Into the Unjust-szal felfedezhetjük a Hive Worlds világot, a rovarokhoz hasonló Terminidek otthonát, ez azt jelenti, hogy a Super Destroyer légi támogatás nélkül kell átküzdenünk magukat a barlangok alatti labirintuson.magával, miközben meg kell találnunk és semmisíteniük a Hive Lungot az alagutakban, hogy megakadályozzuk a Gloom terjedését, valamint egy mobil olajfúrótornyot kell kísérnünk a veszélyes terepen.A jövő hét kedden, szeptember második érkező frissítés egy új Dust Devils prémium Warbondot is hoz, ez egy elsődleges fegyvert, egy új dobható fegyvert, három egyedi stratégiát, valamint új páncélokat, köpenyeket és még sok mást tartalmaz.