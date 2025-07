Jövő év végén érkezhet az Intergalactic: The Heretic Prophet?

Bár korábban Neil Druckman arról beszélt egy interjúban, hogy még nagyon sok teendő van az Intergalactic: The Heretic Prophet megjelenéséig, azonban egy szivárgás szerint azért közel sem akkora a baj, mint sokan azt gondolták.

A GamingLeaksAndRumors subredditen ugyanis egy magát megbízható belsős forrásnak beállító személy ugyanis arról írt, hogy a Naughty Dog nagyon jól halad a játék munkálataival, és, ami azt jelentené, hogy 6 évig dolgozna rajta a csapat.Természetesen részletek is napvilágot láttak, így a forrás szerint a játék a nyitott világ felépítésekor a The Last of Us 2 és a Dark Souls elemeit ötvözi majd, míg a harcrendszert a God of Warhoz hasonlították, lévén kombóláncok sokaságával tudjuk majd legyűrni ellenfeleinket, de a harc mellett nagy szerepet kap a lopakodás, valamint az is, hogy miként forgatjuk majd a történetet, hiszen lesznek választási lehetőségeink.