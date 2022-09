Jövő év elejére tolták át az Oxenfree II: Lost Signals megjelenését

Az Oxenfree fejlesztője, a Night School Studio szomorú hírt tett közzé a Twitteren, a misztikus narratív kalandjátékuk második részének, az Oxenfree II: Lost Signals -nak a megjelenését 2023-ra tolták át.

Egyik szemük sír, a másik nevet az Oxenfree rajongóinak, hiszen Netflixen nemrég debütált az Oxenfree első része, végre Androidon is elérhető (legálisan) a játék. A fejlesztők a jó hír mellett sajnos egy rosszat is hoztak magukkal, a második rész, az Oxenfree II: Lost Signals megjelenése sajnos áttolódott 2023-ra.A fejlesztők minden téren szeretnének megfelelni az elvárásoknak, még több nyelven lesz majd elérhető a játék, emellett a játékmeneten és a látványon is finomítanak, ehhez viszont több időre van még szükségük., ahol természetellenes jelenségek zavarják meg a helyiek nyugalmát.Az első részből már ismerős párbeszédopciók itt is jelen lesznek, emellett érkezik egy új mechanika, a walkie-talkie készülékünk segítségével bármikor tudunk majd beszélgetést kezdeményezni másokkal. Az Oxenfree II: Lost Signals PC-n, MAC-en, PS4, PS5 és Nintendo Switch konzolokon lesz elérhető 2023 elején, reméljük, hogy ez már a végleges dátum.

